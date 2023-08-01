Станет ли Украина членом НАТО вскоре после победы в войне: ответ МИД Финляндии

"Мы надеемся, что это (вступление Украины в НАТО после войны - ред.) будет возможно. И вы должны знать, что Финляндия, теперь, когда мы стали членами НАТО, конечно, имеет очень отличную от Украины историю, но также имеет длинную границу с Россией, мы здесь с вами по одну сторону", - сказала Валтонен.

Она уверила, что Финляндия будет помогать Украине на всех фронтах. И не только в военном плане, двусторонне и через все международные организации, а также "в построении демократии и функционирующего гражданского общества, чтобы все люди могли быть вовлечены".

"И мы готовы поделиться опытом в том, что у Финляндии очень хорошо удается, например, в сфере образования. У нас есть хорошие планы помощи вам в послевоенном восстановлении", - добавила глава МИД Финляндии.

Вступление Украины в НАТО

Украина, несмотря на ожидания, не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Однако в декларации не прописаны условия, которые должны быть выполнены.

Перед саммитом НАТО президент Владимир Зеленский подверг критике Альянс за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения и для членства Украины.

Однако потом Зеленский сообщил, что понимает: Украина не сможет стать членом Альянса, пока на ее территории продолжается война с Россией.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден также не видит возможности вступления Украины в НАТО, пока не закончится война.