Станет ли Франция ядерным гарантом ЕС: The Economist о главных рисках

Как отмечает издание, новый толчок дискуссии дали сразу два фактора – политика президента США Дональда Трампа и продолжающаяся агрессия России против Украины.

Европейские страны все чаще рассматривают сценарий, при котором Вашингтон может сократить или даже отказаться от традиционных гарантий безопасности для союзников по НАТО. В этом случае именно Франция остается единственным государством ЕС с полностью независимым ядерным арсеналом.

В отличие от Великобритании, использующей американские технологии для своих баллистических ракет подводного базирования, французские силы ядерного сдерживания полностью контролируются Парижем.

Какими ядерными возможностями владеет Франция

По оценке издания, Франция имеет около 300 ядерных боеголовок, которые могут применяться как авиацией, так и атомными подлодками. А вот пусковых шахт у страны нет.

Однако такой арсенал позволяет стране гарантировать ответный удар даже после внезапной атаки противника, что является основой французской концепции ядерного сдерживания.

В то же время французская военная доктрина предусматривает возможность нанесения одноразового упреждающего ядерного удара, если будут поставлены под угрозу жизненно важные интересы государства. Его целью является не ведение ядерной войны, а демонстрация готовности к дальнейшей эскалации для сдерживания противника.

Почему возникают сомнения в защите всей Европы

Один из главных вопросов, поднимаемых экспертами, состоит в том, будет ли президент Франции готов рисковать собственной страной ради защиты других европейских государств.

В материале отмечается, что Франция не имеет стратегических возможностей, аналогичных американским. В отличие от США, географически удаленных от потенциального театра боевых действий, Франция сама оказывается под непосредственной угрозой в случае масштабного ядерного конфликта.

Именно поэтому критики концепции "французского ядерного зонта" задают вопрос, согласится ли любой французский президент пожертвовать безопасностью Парижа ради защиты Берлина, Хельсинки или Таллина.

Какова позиция Парижа

Французские стратеги отвечают, что безопасность европейских партнеров напрямую связана с безопасностью самой Франции. По их мнению, из-за географической близости и высокого уровня политической интеграции нападение России на одного из ключевых союзников будет автоматически создавать угрозу французским жизненно важным интересам.

В то же время, как отмечает издание, Париж сознательно избегает четкого определения, какие страны входят в этот круг партнеров. Французские власти лишь говорят о "европейском измерении" своих жизненно важных интересов.

Какие риски видят эксперты

The Economist отмечает, что даже при наличии мощного арсенала французский "ядерный зонтик" вряд ли способен полностью заменить американские гарантии безопасности для всего континента.

Отдельный вопрос вызывает и политическая неопределенность внутри самой Франции. Издание обращает внимание на то, что после президентских выборов 2027 года в стране может измениться внешнеполитический курс. В частности, среди возможных сценариев упоминается победа Марин Ле Пен, чья партия неоднократно критически высказывалась по отдельным направлениям европейской интеграции.