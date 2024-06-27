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Способна ли Россия к большому прорыву на фронте: Столтенберг назвал оценку НАТО

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У России нет возможностей и сил для того, чтобы осуществить большой прорыв на фронте в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью AFP заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас нет никаких признаков или оснований полагать, что у России есть возможности и силы для больших прорывов", - подчеркнул Столтенберг. 

Он добавил, что россияне, вероятнее всего, продолжат попытки давления при помощи своих воздушных ударов.

"Но, по нашим оценкам, они не смогут совершить никаких больших прорывов", - уточнил генсек. 

Россия теряет преимущество

Напомним, еще вчера, 26 июня, источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ рассказал, что разница в использовании артиллерии между Россией и Украиной сократилась более чем в два раза. Сейчас это 1:3 по сравнению с 1:7 в начале 2024 года.

Также 22 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что россияне приостанавливают боевые действия в Харьковской области.

Враг частично выводит свои подразделения, поскольку они потеряли боеспособность в результате столкновений с украинскими защитниками.

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