UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи спроможна Росія до великого прориву на фронті: Столтенберг назвав оцінку НАТО

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія не має можливостей і сил для того, щоб здійснити великий прорив на фронті у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю AFP заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"У нас немає жодних ознак або підстав вважати, що Росія має можливості і сили для великих проривів", - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що росіяни, найімовірніше, продовжать спроби тиску за допомогою своїх повітряних ударів.

"Але, за нашими оцінками, вони не зможуть зробити жодних великих проривів", - уточнив генсек.

Росія втрачає перевагу

Нагадаємо, ще вчора, 26 червня, джерело РБК-Україна в Генштабі ЗСУ розповіло, що різниця у використанні артилерії між Росією та Україною скоротилася більш ніж удвічі. Нині це 1:3 порівняно з 1:7 на початку 2024 року.

Також 22 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що росіяни припиняють бойові дії в Харківській області.

Ворог частково виводить свої підрозділи, оскільки вони втратили боєздатність через зіткнення з українськими захисниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЄнс СтолтенбергВійна в Україні