Чи спроможна Росія до великого прориву на фронті: Столтенберг назвав оцінку НАТО

"У нас немає жодних ознак або підстав вважати, що Росія має можливості і сили для великих проривів", - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що росіяни, найімовірніше, продовжать спроби тиску за допомогою своїх повітряних ударів.

"Але, за нашими оцінками, вони не зможуть зробити жодних великих проривів", - уточнив генсек.