Отменили ли в Украине перевод часов: что нужно знать

Дискуссия о целесообразности перевода часов длится в Украине уже не первый год. Летом 2024 года Верховная Рада даже приняла законопроект, который может "зафиксировать" на территории нашего государства зимнее время.

Подробнее о том, как происходит перевод часов в Украине, почему некоторые утверждают, что делать этого не стоит, какие изменения предлагает принятый парламентариями документ и нужно ли будет украинцам переводить стрелки часов этой осенью, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как происходит перевод часов в Украине

В целом перевод часов дважды в год осуществляется сейчас согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В нем сообщается, что на территории Украины введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

в последнее воскресенье марта (в 3 часа) - на 1 час вперед;

в последнее воскресенье октября (в 4 часа) - на 1 час назад.

Целью перевода часов считается возможность для граждан дольше работать при свете и меньше использовать искусственное освещение.

Некоторые утверждают также, что переход на летнее время позволяет хоть и не сильно, но все же экономить электроэнергию.

Почему перевод часов предлагают отменить

Вопрос отказа от перехода на летнее время (и, соответственно, обратно) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями.

По мнению ряда экспертов, "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативно отражается на общем состоянии - как физиологическом, так и психологическом.

Несмотря на это в течение длительного времени специалисты (в том числе и некоторые депутаты) не могли определиться, какое время оставлять - зимнее или летнее.

Суть проблемы заключалась в том, что в Украине - достаточно большое расстояние между восточными и западными областями. Это несколько усложняет жизнь в одном часовом поясе по всей стране в течение целого года.

В то же время большинство специалистов пришли к выводу: не переводить стрелки часов в Украине - реально.

О чем говорится в принятом ВРУ законопроекте

Учитывая сложившуюся ситуацию, в июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, автором которого выступил тогдашний спикер парламента Руслан Стефанчук.

Документом предусматривается отказ от перевода часов в Украине на летнее время. Вместо этого он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.

То есть согласно ему, сезонный переход времени на территории Украины осуществлять больше не будут.

В заключительных положениях документа отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

21 августа 2024 года законопроект был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Однако по состоянию на 15 сентября 2025 года он до сих пор не подписан.

Нужно ли переводить часы этой осенью

Поскольку глава государства до сих пор не подписал принятый парламентариями проект закона, Украина до сих пор "живет" по правилам, которые действовали раньше.

Исходя из этого, для перехода на зимнее время в 2025 году стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 26 октября (в 4 часа ночи).

После этого Украина официально перейдет на так называемое зимнее время.