Будут ли Украину склонять к переговорам с РФ: политолог объяснил активность Китая и Турции

В последнее время Китай и Турция активизировали усилия по "миротворческим инициативам" по урегулированию российско-украинской войны. Однако это не означает, что Украину склонят к переговорам на условиях России.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Белое знамя" Папы Римского. Как Франциск попадает в скандалы без четкой позиции по поводу войны в Украине" .

На прошлой неделе Киев посетил спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Визит был посвящен поиску возможностей урегулирования российско-украинской войны, но попытка оказалась безуспешной.

А 8 марта президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Стамбуле, где его коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирный саммит готов принять в Турции, но с оговоркой, что на него пригласят Россию.

Зеленский ответил, что не видит представителей РФ на таком саммите, поскольку перед этим необходимо разработать план справедливого мира, а уже потом привлекать россиян, "которые захотят справедливого мира".

По мнению политолога Владимира Фесенко, заявления разных спикеров о мирных переговорах Украины и РФ не связаны между собой и имеют разную логику.

При этом визит Ли Хуэя и слова Эрдогана заключаются в единую логику. И они вызваны активизацией усилий украинской дипломатии.

"Почему это произошло сейчас? Украинская дипломатия готовит Глобальный саммит мира, и именно его подготовка побудила к таким заявлениям. Китай активизировался, потому что некоторые страны Глобального Юга спрашивают, примет ли он участие. Потому и был новый раунд визитов Ли Хуэя, чтобы оценить ситуацию и определиться. Визиты Зеленского в Саудовскую Аравию и Турцию связаны с тем, что он ведет переговоры с влиятельными лидерами относительно их личного участия и влияния на другие страны Глобального Юга", - рассказал Фесенко.

По его мнению, такая волна миротворческих инициатив не означает, что Украину будут склонять к переговорам на условиях России.

"Наши партнеры, прежде всего США, по крайней мере, действующая администрация, и Европа прекрасно видят, что сейчас не время начинать переговоры. Потому что в текущей военной ситуации Россия будет вести их только на своих условиях. А мир на российских условиях неприемлем для нас и в значительной степени не устраивает". Мероприятие", - добавил политолог.

По его словам, если сейчас пойти на такой мир, Россия начнет наглеть, выдвигать ультиматумы или пойдет войной против некоторых западных стран.

"Начинать переговоры нецелесообразно, и на Западе это проявилось в частности в критике заявлений Папы Франциска. Звучит одно и то же мнение: прежде всего нужно помочь Украине, а уже потом, остановив российскую армию, вести переговоры о мире. Поэтому речь не идет о том, что нас коллективно склоняют. Такого нет. За исключением Китая и Турции, претендующих на роль посредника", - отметил Фесенко.

Призывы к мирным переговорам с РФ

Напомним, ранее Папа Римский Франциск поддержал мнение о том, что Украине "нужно поднять белое знамя и пойти на переговоры с Россией".

Позже в Ватикане объяснили, что понтифик якобы не имел в виду, что он поддерживает капитуляцию Украины, но считает необходимым начать переговоры между Киевом и Москвой.

Более подробно о таком скандальном заявлении - в материале РБК-Украина.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять мирный саммит по поводу войны в Украине. На него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы.

Он напомнил, что Турция с самого начала делала и вносит свой вклад в мирное урегулирование войны в Украине на основе переговоров.

"Мы готовы принять мирный саммит, к которому привлекут и Россию", - добавил турецкий лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отреагировал на формат, предложенный Эрдоганом. По его словам, Украина не видит представителей России на этом саммите.

Также напомним, что на прошлой неделе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во второй раз посетил Киев. Визит был посвящен поиску возможностей урегулирования российско-украинской войны, но, несмотря на заявленный "откровенный и дружеский" тон переговоров, похоже, вторая попытка оказалась такой же безуспешной, как и первая.