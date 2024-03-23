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Сформировался ли в Украине "коллективный иммунитет" к коронавирусу: объяснение Минздрава

Киев, Суббота 23 марта 2024 10:52
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Сформировался ли в Украине "коллективный иммунитет" к коронавирусу: объяснение Минздрава Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Наталья Юрченко

В Украине циркулирует много штанов коронавируса, у человека, переболевшего одним из них, может быть иммунитет. Но нельзя сказать, что среди украинцев сформировался "коллективный иммунитет".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Сейчас циркулирует достаточно большое количество разных штанов Омикрона, и после болезни у человека будет иммунитет сугубо от того вируса, которым он был инфицирован. А вакцина создает широкий иммунитет от всей группы коронавирусов. Поэтому о каком-то "общем" иммунитете я бы не говорил", - объяснил он.

Кузин добавил, что вакцина от штамма Омикрон создает более специфический иммунитет, но не защищает и от других штаммов. Он подчеркнул, что вакцинироваться от COVID-19 нужно.

"Вакцинироваться все еще важно, и нам нужно выйти хотя бы на довоенные показатели. Хотя первичный курс прививки в виде двух рекомендованных доз сделало не так много людей. А по бустерным вакцинам - еще меньшие показатели", - сказал главный санитарный врач Украины.

Коронавирус в Украине

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

По словам Игоря Кузина, с октября 2023 более 147 тысяч украинцев переболели COVID-19. За пять месяцев зафиксировано 815 летальных исходов. Из них - четыре ребенка в возрасте до 17 лет.

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