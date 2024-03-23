Чи сформувався в Україні "колективний імунітет" до коронавірусу: пояснення МОЗ

В Україні циркулює багато штанів коронавірусу, людина, яка перехворіла одним з них, може мати імунітет. Але не можна сказати, що серед українців сформувався "колективний імунітет".

"Зараз циркулює достатньо велика кількість різних штанів Омікрона, і після хвороби у людини буде імунітет суто від того вірусу, яким вона була інфікована. А вакцина створює широкий імунітет від усієї групи коронавірусів. Тому про якийсь "загальний" імунітет я б не говорив", - пояснив він.

Кузін додав, що вакцина від штаму Омікрон створює більш специфічний імунітет, але не захищає і від інших штамів. Він наголосив, що вакцинуватися від COVID-19 потрібно.

"Вакцинуватися все ще важливо, і нам треба вийти хоча б на "довоєнні" показники. Хоча би первинний курс щеплення у вигляді двох рекомендованих доз зробило не так багато людей. А по бустерних вакцинах - ще менші показники", - сказав головний санітарний лікар України.