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Чи сформувався в Україні "колективний імунітет" до коронавірусу: пояснення МОЗ

Київ, Субота 23 березня 2024 10:52
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Чи сформувався в Україні "колективний імунітет" до коронавірусу: пояснення МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Юрченко

В Україні циркулює багато штанів коронавірусу, людина, яка перехворіла одним з них, може мати імунітет. Але не можна сказати, що серед українців сформувався "колективний імунітет".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Зараз циркулює достатньо велика кількість різних штанів Омікрона, і після хвороби у людини буде імунітет суто від того вірусу, яким вона була інфікована. А вакцина створює широкий імунітет від усієї групи коронавірусів. Тому про якийсь "загальний" імунітет я б не говорив", - пояснив він.

Кузін додав, що вакцина від штаму Омікрон створює більш специфічний імунітет, але не захищає і від інших штамів. Він наголосив, що вакцинуватися від COVID-19 потрібно.

"Вакцинуватися все ще важливо, і нам треба вийти хоча б на "довоєнні" показники. Хоча би первинний курс щеплення у вигляді двох рекомендованих доз зробило не так багато людей. А по бустерних вакцинах - ще менші показники", - сказав головний санітарний лікар України.

Коронавірус в Україні

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

За словами Ігоря Кузіна, з жовтня 2023 року понад 147 тисяч українців перехворіли на COVID-19. За п'ять місяців зафіксовано 815 летальних випадків. З них - чотири дитини віком до 17 років.

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