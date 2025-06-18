Начато ли досудебное расследование о возможном обогащении замгенпрокурора: что говорят в НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) отказались отвечать на запрос журналистов относительно открытия досудебного расследования по факту возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Игоря Мустецы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".
По информации журналистов-расследователей, семья Мустецы существенно обогатилась во время полномасштабной войны.
Издание направляло НАБУ запрос, чтобы уточнить, начали ли детективы досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя генпрокурора.
В НАБУ отказались отвечать, ссылаясь на тайну досудебного расследования.
В то же время добавили, что Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК) определяет, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.
В НАБУ отказались отвечать на запрос журналистов относительно открытия досудебного расследования по факту возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Игоря Мустецы (pravda.com.ua)
Как ранее писали журналисты, во время полномасштабной войны семья заместителя генпрокурора Игоря Мустецы существенно обогатилась: приобрела элитную недвижимость в Киеве и Черновцах и дорогие автомобили на сотни тысяч долларов. Также отец Мустецы в марте 2022 года вывез в Румынию 1,1 млн долларов и 100 тысяч евро наличными, которые не задекларировал.
Напомним, Игорь Мустеца родом из Черновцов, имеет степень магистра права и является кандидатом юридических наук. Уже более 23 лет работает в органах прокуратуры. Во время Революции достоинства он занимал должность прокурора Шевченковского района Черновцов. По данным СМИ, тогда он оспаривал решение местного совета в поддержку Евромайдана. Несмотря на закон о люстрации, Мустеца продолжил карьеру в прокуратуре.
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