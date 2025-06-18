Начато ли досудебное расследование о возможном обогащении замгенпрокурора: что говорят в НАБУ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Украинскую правду ".

В то же время добавили, что Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК) определяет, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.

Как ранее писали журналисты, во время полномасштабной войны семья заместителя генпрокурора Игоря Мустецы существенно обогатилась: приобрела элитную недвижимость в Киеве и Черновцах и дорогие автомобили на сотни тысяч долларов. Также отец Мустецы в марте 2022 года вывез в Румынию 1,1 млн долларов и 100 тысяч евро наличными, которые не задекларировал.

Напомним, Игорь Мустеца родом из Черновцов, имеет степень магистра права и является кандидатом юридических наук. Уже более 23 лет работает в органах прокуратуры. Во время Революции достоинства он занимал должность прокурора Шевченковского района Черновцов. По данным СМИ, тогда он оспаривал решение местного совета в поддержку Евромайдана. Несмотря на закон о люстрации, Мустеца продолжил карьеру в прокуратуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.