ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначено ще одного заступника генпрокурора

Новини » Політика     02.04.2020 - 11:35
Призначено ще одного заступника генпрокурора
Фото: Ігор Мустеца (chrn.gp.gov.ua)

Ігор Мустеца став новим заступником генпрокурора

Генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Ігоря Мустецу своїм заступником. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що сьогодні, 2 квітня, генпрокурор Ірина Венедіктова представила колективу свого заступника - Ігоря Мустецу.

"Також Ірина Венедіктова повідомила, за якими напрямками він буде працювати, відповідно з розподілом обов'язків між заступниками генерального прокурора", - йдеться в повідомленні, однак подробиці поки не уточнюються.

Зазначимо, раніше Мустеца був першим заступником прокурора Черновицой області.

Нагадаємо, минулого тижня заступник генерального прокурора Віктор Трепак подав у відставку. Передбачалося, що він пішов з Офісу генпрокурора після того, як його відсторонили від справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Сама генпрокурор Ірина Венедіктова спростовувала цю інформацію.

Крім того, раніше вона представила колективу Офісу генерального прокурора двох своїх нових заступників - Андрія Любовича та Олексія Симоненка.

Зеленський ввів Венедиктову до РНБО
Новини України заместительГенпрокурорІрина Венедіктова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся