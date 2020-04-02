Призначено ще одного заступника генпрокурора

Фото: Ігор Мустеца (chrn.gp.gov.ua)

Ігор Мустеца став новим заступником генпрокурора

Генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Ігоря Мустецу своїм заступником. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що сьогодні, 2 квітня, генпрокурор Ірина Венедіктова представила колективу свого заступника - Ігоря Мустецу.

"Також Ірина Венедіктова повідомила, за якими напрямками він буде працювати, відповідно з розподілом обов'язків між заступниками генерального прокурора", - йдеться в повідомленні, однак подробиці поки не уточнюються.

Зазначимо, раніше Мустеца був першим заступником прокурора Черновицой області.

Нагадаємо, минулого тижня заступник генерального прокурора Віктор Трепак подав у відставку. Передбачалося, що він пішов з Офісу генпрокурора після того, як його відсторонили від справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Сама генпрокурор Ірина Венедіктова спростовувала цю інформацію.

Крім того, раніше вона представила колективу Офісу генерального прокурора двох своїх нових заступників - Андрія Любовича та Олексія Симоненка.