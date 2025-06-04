Семья заместителя генпрокурора купила элитную недвижимость и авто во время войны, - СМИ

Во время полномасштабной войны семья заместителя генпрокурора Игоря Мустецы существенно обогатилась: приобрела элитную недвижимость в Киеве и Черновцах и дорогие автомобили на сотни тысяч долларов. Также отец Мустецы в марте 2022 года вывез в Румынию 1,1 млн долларов и 100 тысяч евро наличными, которые не задекларировал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование hromadske .

Журналисты узнали, что в конце 2022 года мать заместителя генпрокурора Мустецы оформила на себя 202-метровую квартиру в ЖК "Парус" в Черновцах. Сейчас подобная недвижимость стоит не менее 200 тыс. долларов.

Отмечается, что инвестировала в эту недвижимость Любовь Мустеца еще в 2015 году. На тот момент 1 м² стоил около 10,5 тысяч гривен. То есть официально за квартиру она заплатила 2 миллиона 124 тысячи гривен (по тогдашнему курсу - 101 тысяча долларов).

Именно этой квартирой пользуется сам Игорь Мустеца, его жена и дети с 2022 года. В этом же здании мать Мустецы имеет небольшое нежилое помещение.

Также мать чиновника ведет розничную торговлю с лотков и на рынках с 2008 года. Согласно налоговым декларациям, в 2021-2024 годах она декларировала доход около 1 миллиона гривен ежегодно.

Предыдущий ее бизнес - ФЛП с правом открытия кафе - просуществовал всего четыре месяца. Также в 2006-2014 годах она была совладелицей фирмы "Технопласт Буковина", которая только в первый год имела доход - до 20 тысяч гривен. В последующие годы компания не декларировала никакой прибыли.

Отец заместителя генпрокурора - Василий - является ФЛП с 2017 года. Его основная сфера - строительство. В 2024 году он стал соучредителем фирмы "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год работы понесла почти 100 тысяч гривен убытков.

Его бизнес-партнер - предприниматель из Ивано-Франковска Василий Кавлак, который параллельно ведет совместный проект с Ириной Кипер - женой председателя Одесской ОГА Олега Кипера. Вместе они строят крупнейший в Украине апарт-отель на 800 номеров.

Василий Мустеца также владел долями в ряде других компаний. С 2021 по 2024 год его официальный доход вырос с более 1 миллиона гривен до более 4,5 миллиона гривен в год.

В марте 2022 года Мустеца-старший вывез в Румынию 1,1 миллиона долларов и 100 тысяч евро наличными, не задекларировав наличные. В тот же день он вернулся в Украину. Однако, о недекларировании средств узнала таможня, и отца заместителя генпрокурора оштрафовали на 1700 гривен. Но он обжаловал этот штраф в суде.

После этого сын - Игорь Мустеца - задекларировал банковский счет жены в Румынии. Время его открытия совпадает с поездкой отца.

В 2023 году отец Мустецы приобрел Mercedes-Benz GLE 400D 2022 года стоимостью около 80 тыс. долларов. В 2024-м - дом в Черновцах и два таунхауса в ЖК Family Town площадью по 117 м² и общей стоимостью от 190 тысяч долларов.

Журналисты отмечают, что мужчина эти коттеджи не покупал, а выкупил паи для будущего строительства. Таким образом один дом ему обошелся всего в 31 тысячу долларов.

Жена, сестра и зять Мустецы занимаются розничной торговлей рыбой в Черновцах.

Екатерина Мустеца зарегистрирована ФОПом уже 10 лет. После назначения мужа на должность ее годовой доход вырос в несколько раз - с 1 млн грн в 2021-м до более 5 млн в 2024-м. В то же время арендовать торговую точку официально она начала только в этом году.

Сестра заместителя генпрокурора Наталья Антонюк вместе с мужем Владимиром имеют сеть из трех киосков. В 2024 году пара задекларировала 6,5 млн грн доходов, из которых 5,5 млн - на Владимира.

Журналисты проанализировали налоговые данные и рентабельность подобного бизнеса и пришли к выводу, что реальная прибыль с одного киоска может составлять 40-80 тыс. грн в месяц.

Несмотря на это, после начала полномасштабного вторжения Наталья и ее муж приобрели два авто (Volkswagen Touareg и Hyundai Encino) общей стоимостью около 100 тыс. долларов. А осенью 2022-го Наталья стала обладательницей квартиры площадью 118 м² в киевском ЖК "Французский квартал-2". Ее рыночная стоимость с ремонтом - более 445 тыс. долларов. Недвижимость в 2020 году купил 73-летний пенсионер Давид Вайнштейн за половину рыночной цены, а через два года подарил ее Наталье. В договоре дарения объект оценили уже в 8 млн грн.

Вайнштейн зарегистрирован в селе Шубранец - рядом с семейным домом родителей Игоря Мустецы. Также он владеет еще одной квартирой в ЖК "Парус" в Черновцах, где в 2022-м приобрела жилье мать заместителя генпрокурора.

Сам Мустеца, по декларации, с 2020 года арендует 140-метровую квартиру в "Новопечерских Липках" в центре Киева, где рыночная стоимость аренды составляет более 75 тысяч гривен в месяц - половину его официальной зарплаты. В декларации также указана пенсия - 9,5 тысячи гривен.

Его жена Екатерина не имеет собственного жилья, но ездит на Volkswagen Touareg 2021 года, стоимостью до 2 млн грн, приобретенный в кредит.

Журналисты неоднократно пытались получить комментарий от Мустецы и его родственников, но безрезультатно. В Офисе генпрокурора заявили, что не комментируют вопросы, связанные с личной жизнью должностных лиц.