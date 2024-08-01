Не ракетный удар. NYT узнало, как был ликвидирован лидер ХАМАС

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в гостевом доме в результате взрыва бомбы, а не ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Пять неназванных ближневосточных чиновников рассказали изданию, что взрывчатку заложили в гостевом доме, который находится под управлением и охраной Корпуса стражей исламской революции, примерно два месяца назад.

Источники журналистов добавили, что бомба была приведена в действие дистанционно, как только было установлено, что Хания находится в своей комнате в гостевом доме. В результате взрыва был ликвидирован и телохранитель лидера ХАМАС.

Хания, как пишет NYT, останавливался в этом гостевом доме уже несколько раз во время визитов в Тегеран.

Журналисты считают, что ответственные за убийство Хании могли воспользоваться "брешью" в системе безопасности якобы строго охраняемого комплекса, что позволило заложить бомбу и скрывать ее в течение многих недель, прежде чем ее применили.

При этом как именно бомба оказалась в здании - остается неясным.

Как рассказали неназванные иранские чиновники, такая оплошность стала провалом разведки и безопасности Ирана и огромным позором для Корпуса стражей исламской революции.

По словам двух иранских чиновников, в соседнем номере находился лидер "Палестинского исламского джихада" Зияд аль-Нахала, но его комната не была серьезно повреждена. Это говорит о точном планировании покушения на Ханию.