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Не ракетний удар. NYT дізналося, як був ліквідований лідер ХАМАС

Тегеран, Четвер 01 серпня 2024 18:18
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Не ракетний удар. NYT дізналося, як був ліквідований лідер ХАМАС Фото: Ісмаїл Ганія, лідер ХАМАС (sirenhaber.com)
Автор: Іван Носальський

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби, а не ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

П'ять неназваних близькосхідних чиновників розповіли виданню, що вибухівку заклали у гостьовому будинку, який перебуває під управлінням та охороною Корпусу вартових ісламської революції, приблизно два місяці тому.

Джерела журналістів додали, що бомба була приведена в дію дистанційно, щойно було встановлено, що Ганія знаходиться у своїй кімнаті в гостьовому будинку. Внаслідок вибуху було ліквідовано й охоронця лідера ХАМАС.

Ганія, як пише NYT, зупинявся у цьому гостьовому будинку вже кілька разів під час візитів до Тегерану.

Журналісти вважають, що відповідальні за вбивство Ганії могли скористатися "прогалиною" в системі безпеки комплексу, який суворо охороняється, що дозволило закласти бомбу і приховувати її протягом багатьох тижнів, перш ніж її застосували.

При цьому, як саме бомба опинилася в будівлі - залишається незрозумілим.

Як розповіли неназвані іранські чиновники, така помилка стала провалом розвідки та безпеки Ірану та величезною ганьбою для Корпусу вартових ісламської революції.

За словами двох іранських чиновників, у сусідньому номері знаходився лідер "Палестинського ісламського джихаду" Зіяд аль-Нахала, але його кімната не була серйозно пошкоджена. Це свідчить про точне планування замаху на Ганію.

Що передувало

Нагадаємо, Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАС у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

Терористи ХАМАС одразу почали звинувачувати в інциденті Ізраїль. Але ізраїльські чиновники не підтверджували причетність до ліквідації Ганії.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що по будівлі, де знаходився Ганія, завдали ракетного удару за допомогою безпілотника чи літака.

Більш детально про лідера ХАМАС, якого вбили в Ірані, - у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАС Ізраїль Іран Ракетний удар
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