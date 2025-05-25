Пробьется ли Довбик в Лигу чемпионов: развязка в Серии А уже сегодня

После победы "Наполи" в чемпионском споре с миланским "Интером", главная интрига в Серии А - окончательное распределение мест в еврокубках. "Рома" Артема Довбика может оказаться как в Лиге чемпионов, так и в Лиге конференций.
О ситуации перед решающими матчами в 38-м туре чемпионата Италии - рассказывает РБК-Украина.
Уже известны три обладателя мест в основном этапе ЛЧ от Италии. Это - "Наполи", "Интер" (Милан) и "Аталанта" из Бергамо. На последнее, четвертое, перед финальным туром претендуют туринский "Ювентус" (67 очков) и два столичных коллектива - "Рома" (66) и "Лацио" (65).
Хотя "Ювентус" имеет небольшое преимущество, ситуация для него непростая. Туринцам обязательно нужно побеждать "Венецию", у которой свой интерес - остаться в элите, для чего тоже нужна победа.
"Роме" Артема Довбика, чтобы попасть в Лигу чемпионов нужно побеждать немотивированный "Торино" в гостях и ждать осечки "Ювентуса".
"Лацио" в свою очередь необходима домашняя победа над "Лечче", который бьется за выживание, поэтому просто так сдаваться не собирается. Также среди условий попадания "лациале" в ЛЧ - поражение "Ювентуса" и потеря очков "Ромой".
Команда Довбика в следующем сезоне точно сыграет в еврокубках, но в каком именно турнире - вопрос. Победой над "Торино" "волки" как минимум гарантируют себе участие в Лиге Европы. А поражение и параллельный успех "Лацио" опустят "Рому" на 6-е место - в зону Лиги конференций.
Матчи с участием всех трех претендентов на ЛЧ состоятся в воскресенье, 25 мая и начнутся в одно время - в 21:45 по Киеву.
Серия А, матчи за выход в ЛЧ
Воскресенье, 25 мая
Отметим, что украинский форвард из-за травмы пропустил матч против "Милана" в предыдущем туре Серии А. Впрочем, перед игрой с "Торино" он вернулся к тренировкам. Его имя - есть в заявке "Ромы". Поэтому Довбик имеет все шансы сыграть в последнем поединке сезона.
Официальным транслятором Серии А в Украине является медиасервис MEGOGO. Показы матчей доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.
Также сегодня три клуба УПЛ будут сражаться за место в Лиге конференций.
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