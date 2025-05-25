Пробьется ли Довбик в Лигу чемпионов: развязка в Серии А уже сегодня

Три претендента на последнюю путевку

Уже известны три обладателя мест в основном этапе ЛЧ от Италии. Это - "Наполи", "Интер" (Милан) и "Аталанта" из Бергамо. На последнее, четвертое, перед финальным туром претендуют туринский "Ювентус" (67 очков) и два столичных коллектива - "Рома" (66) и "Лацио" (65).

Хотя "Ювентус" имеет небольшое преимущество, ситуация для него непростая. Туринцам обязательно нужно побеждать "Венецию", у которой свой интерес - остаться в элите, для чего тоже нужна победа.

"Роме" Артема Довбика, чтобы попасть в Лигу чемпионов нужно побеждать немотивированный "Торино" в гостях и ждать осечки "Ювентуса".

"Лацио" в свою очередь необходима домашняя победа над "Лечче", который бьется за выживание, поэтому просто так сдаваться не собирается. Также среди условий попадания "лациале" в ЛЧ - поражение "Ювентуса" и потеря очков "Ромой".

Команда Довбика в следующем сезоне точно сыграет в еврокубках, но в каком именно турнире - вопрос. Победой над "Торино" "волки" как минимум гарантируют себе участие в Лиге Европы. А поражение и параллельный успех "Лацио" опустят "Рому" на 6-е место - в зону Лиги конференций.

Матчи с участием всех трех претендентов на ЛЧ состоятся в воскресенье, 25 мая и начнутся в одно время - в 21:45 по Киеву.

Серия А, матчи за выход в ЛЧ

Воскресенье, 25 мая

21:45, "Венеция" - "Ювентус"

21:45, "Лацио" - "Лечче"

21:45, "Торино" - "Рома"

Отметим, что украинский форвард из-за травмы пропустил матч против "Милана" в предыдущем туре Серии А. Впрочем, перед игрой с "Торино" он вернулся к тренировкам. Его имя - есть в заявке "Ромы". Поэтому Довбик имеет все шансы сыграть в последнем поединке сезона.

Где смотреть матчи Серии А

Официальным транслятором Серии А в Украине является медиасервис MEGOGO. Показы матчей доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.