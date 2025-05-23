"Наполи" в четвертый раз выиграл чемпионат Италии: "Интер" продержался на вершине 22 минуты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Серии А .

Серия А, 38-й тур

"Наполи" - "Кальяри" - 2:0

Голы: Мактоминей, 42, Лукаку, 51

"Комо" - "Интер" - 0:2

Голы: де Врей, 20, Корреа, 51

Удаление: Рейна (К), 45

Гонка лидеров в реальном времени

Перед финальным туром "Наполи" опережал "Интер" на один балл и отсюда вытекала очень простая для футболистов с юга страны арифметика. Победа в матче с немотивированным "Кальяри" гарантировала им золотые награды.

"Интеру" также надо было набирать обязательные три очка в гостевой встрече с "Комо". Но они не стоили ничего в случае успеха главного конкурента.

Оба поединка начались одновременно. А первый в двух матчах гол забил "Интер". На 20-й минуте де Врей поразил ворота "Комо" и на некоторое время вывел свою команду в лидеры чемпионской гонки.

Впрочем, "чемпионами" миланцы побыли лишь 22 минуты - ровно до того времени, как в неаполитанской встрече фантастическим ударом в падении отметился Мактоминей. На перерыв команды ушли удерживая статус-кво, который был в пользу подопечных Антонио Конте.

Скотт Мактоминей отметился фантастическим голом (фото: x.com/SerieA_EN)

"Интер" в конце первого тайма еще и получил численное преимущество. После просмотра ВАР и переоценки эпизода судья удалил с поля испанского голкипера "Комо" Рейну. Интересно, что звездный вратарь перед матчем заявил о завершении карьеры и вот в прощальном поединке не смог доиграть до конца даже один тайм.

После перерыва команды синхронно удвоили свое преимущество. На 51-й минуте в Неаполе забил Лукаку, а в Комо - Корреа. С перевесом в два мяча лидеры первенства довели свои поединки до финала. Это означало, что "Интер" официально потерял чемпионство, а "Наполи" - добыл.

Ромелу Лукаку сделал свое дело в решающей игре (фото: x.com/SerieA_EN)

Четвертый титул неаполитанцев

Для коллектива с юга Италии это четвертый в истории золотой сезон. Первые два были в далеких 1987 и 1990 годах, когда в "Наполи" блистал Диего Марадона. Третий - два года назад, благодаря бомбардирскому таланту Виктора Осимхена и филигранной игре молодого Хвичи Кварацхелии.

Героями нынешнего турнира в составе победителей стали тот же Кварацхелия (пока не перешел в ПСЖ), Ромелу Лукаку, Андре Замбо-Ангисса, Скотт Мактоминей и другие. И, безусловно, главный тренер Антонио Конте. В его тренерской эарьере это уже пятое скудетто: предыдущие он выигрывал с "Ювентусом" (трижды) и "Интером".