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Последнее место в еврокубках: три клуба УПЛ сегодня будут сражаться за Лигу конференций

Воскресенье 25 мая 2025 10:56
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Последнее место в еврокубках: три клуба УПЛ сегодня будут сражаться за Лигу конференций Фото: "Полесье" и "Кривбасс" сойдутся в очном поединке за еврокубок (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Последнюю от Украины путевку в еврокубки-2025/26 сегодня разыграют житомирское "Полесье", львовские "Карпаты" и криворожский "Кривбасс".

Что нужно командам то где смотреть матчи - подскажет РБК-Украина.

Варианты для соперников

"Полесье" и "Кривбасс" встретятся в Житомире в очном противостоянии. А львовяне - дома будут играть с луганской "Зарей". Матчи стартуют параллельно - в 18:00.

Перед заключительным туром "Полесье" имеет 47 очков, "Карпаты" и "Кривбасс" - по 46.

Самая понятная задача у "Полесья": победа обеспечит ему итоговую четвертую строчку при любых сценариях в параллельном поединке.

Худшее положение у "Кривбасса". Даже победа в житомирском матче не гарантирует ему успех в споре. Если выиграют также "Карпаты" - будет равенство баллов, но у львовян преимущество в личных встречах (3:0, 0:2).

"Карпатам" в свою очередь надо побеждать "Зарю" и надеяться, что "Полесье" потеряет очки в матче с криворожанами. Если же львовяне и житомирцы наберут равное количество баллов, преимущество будет у последних за счет личных матчей (3:1, 1:1).

Как соперники играли между собой в текущем сезоне УПЛ:

  • "Карпаты" - "Кривбасс" - 3:0
  • "Кривбасс" - "Карпаты" - 2:0
  • "Карпаты" - "Полесье" - 1:3
  • "Полесье" - "Карпаты" - 1:1
  • "Кривбасс" - "Полесье" - 3:1

Где смотреть матчи

УПЛ, 30-й тур

  • 18:00, "Карпаты" - "Заря"
  • 18:00, "Полесье" - "Кривбасс"

Поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

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