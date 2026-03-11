RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Приведет ли захват денег Ощадбанка к дефициту валюты в Украине? Что говорят в НБУ

11:55 11.03.2026 Ср
2 мин
Украинские банки не спешат запасаться наличной валютой
aimg Константин Широкун
Фото: НБУ не ожидает дефицита валюты в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на захват денег Ощадбанка в Венгрии, ожидать дефицита валюты в Украине не стоит, НБУ проводит обмен безналичных денег на иностранные купюры в штатном режиме.

Отмечается, что Национальный банк Украины 9 и 10 марта 2026 года провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличные для подкрепления касс банков.

Цель таких операций - предотвратить возможный дефицит. Решение об их проведении было принято превентивно, учитывая трудности с доставкой наличной валюты из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии.

В последние дни наблюдался умеренный спрос на обмен банками наличности. Это может свидетельствовать о том, что банки имеют достаточный запас наличности.

"Национальный банк готов и в дальнейшем поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы", - добавили в НБУ.

Также отмечается, что такие операции никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины.

Что предшествовало

Напомним, 5 марта два автомобиля Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Машины перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанком.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще в руках венгерского режима Виктора Орбана. В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

