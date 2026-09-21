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Примут ли ребенка в садик во время тревоги: в КГГА ответили

18:31 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Василина Копытко
Примут ли ребенка в садик во время тревоги: в КГГА ответили Что нужно знать родителям о работе садиков во время тревог (фото: Getty Images)
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В Киеве правила работы учебных заведений во время воздушной тревоги остаются неизменными. Независимо от уровня опасности дети и работники детсадов должны перейти в укрытие в соответствии с утвержденным планом реагирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента образования и науки КГГА.

Если тревога началась до открытия сада

Если воздушная тревога была объявлена до начала рабочего дня, детский сад открывается только после сигнала "Отбой воздушной тревоги" и прибытия работников на рабочие места.

Соответственно, детей принимают после отбоя. В КГГА отмечают, что во время тревоги родителям не рекомендуют покидать безопасное место и направляться в заведение, ведь это создает угрозу жизни взрослого и ребенка.

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Если родители были в пути

Если воздушная тревога застала семью дорогой в детсад, родители в первую очередь должны пройти до ближайшего укрытия.

Если такое укрытие представляет собой укрытие учреждения дошкольного образования, они могут самостоятельно спуститься туда вместе с ребенком и передать его ответственному работнику. В то же время работники садика не покидают укрытия, чтобы встречать родителей.

После принятия ребенка он находится в укрытии вместе с другими детьми до завершения тревоги.

Если тревога раздалась во время занятий

При объявлении воздушной тревоги во время образовательного процесса работники организованно сопровождают детей до укрытия, проводят перекличку и контролируют присутствие каждого ребенка.

В КГГА также напомнили, что находящиеся на балансе или территории учреждений дошкольного образования защитные сооружения используются исключительно для участников образовательного процесса в соответствии с Законом Украины "О дошкольном образовании".

Читайте также о том, что в Киеве запустили первые группы в детских садах для детей от 6 месяцев. В рамках пилотного проекта - 9 групп в пяти районах столицы. Данная инициатива должна помочь родителям вернуться к работе раньше.

Ранее мы писали о том, что в Киеве работают 525 садиков, которые посещают более 62 тысяч детей. Родители имеют возможность записать ребенка в дошкольное заведение онлайн - набор осуществляется автоматически через систему "СЭЗ ЗДО".

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