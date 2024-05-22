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Придет ли повестка в Резерв+ и что будет после обновления данных

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Повестка не придет в приложение Резерв+, поскольку правила их вручения не изменились.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что после обновления данных военнообязанный не станет "уклонистом". Кроме того:

  • исчезает необходимость прохождения ВВК до отдельного решения ТЦК;
  • сможет получить выписку из реестра "Оберег" и информацию, которая имеется в органах государственной власти;
  • не будет терять драгоценное время в очередях в ТЦК;
  • избежит штрафов до 51 тысячи гривен;
  • сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;
  • будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице - вместо принудительной поездки в ТЦК.

Изменения в процедуре мобилизации

С 18 мая 2024 года в Украине начала работу электронная очередь для записи в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Так, для всех военнообязанных начинается 60-дневный период обновления учетных данных. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на территории Украины. Сделать это можно через е-кабинет (приложение "Резерв+"), в ТЦК и СП, а также в Центрах предоставления админуслуг.

О главных изменениях в процессе мобилизации с 18 мая - читайте в материале РБК-Украина.

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