Придет ли повестка в Резерв+ и что будет после обновления данных

Изменения в процедуре мобилизации

С 18 мая 2024 года в Украине начала работу электронная очередь для записи в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Так, для всех военнообязанных начинается 60-дневный период обновления учетных данных. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на территории Украины. Сделать это можно через е-кабинет (приложение "Резерв+"), в ТЦК и СП, а также в Центрах предоставления админуслуг.

О главных изменениях в процессе мобилизации с 18 мая - читайте в материале РБК-Украина.

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