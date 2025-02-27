На Украину надвигается "грязное облако"? Что об этом говорит Укргидрометцентр

Что рассказали о "грязном облаке" в Укргидрометцентре

В последнее время в социальных сетях кое-где распространяется информация со ссылкой на синоптические радары, будто в начале марта всю Украину накроет "грязное облако".

Сообщается, якобы такая ситуация сложится сначала в западных и восточных областях, а в течение 3-4 марта - "облако" распространится в центральных и южных регионах (с удержанием в течение нескольких дней).

Между тем в Укргидрометцентре такую информацию опровергли.

"Очень настойчиво просим не доверять таким непроверенным источникам из интернета", - подчеркнула Птуха.

Она признала, что в последнее время "очень часто почему-то в Telegram-каналах кто-то начинает распространять информацию из таких, "модельных" расчетов сайта Ventusky".

"Но пока такая информация - не подтверждена", - отметила эксперт и сообщила, что такого понятия, как "грязное облако" вообще не существует.

"Обо всех загрязнениях и каких-то опасностях... мы мониторим и заблаговременно сообщаем", - подытожила синоптик.