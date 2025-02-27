На Україну суне "брудна хмара"? Що про це каже Укргідрометцентр

Що розповіли про "брудну хмару" в Укргідрометцентрі

Останнім часом у соціальних мережах подекуди шириться інформація з посиланням на синоптичні радари, буцімто на початку березня всю Україну накриє "брудна хмара".

Повідомляється, нібито така ситуація складеться спершу у західних і східних областях, а впродовж 3-4 березня - "хмара" пошириться у центральних і південних регіонах (з утриманням впродовж кількох днів).

Тим часом в Укргідрометцентрі таку інформацію спростували.

"Дуже наполегливо просимо не довіряти таким неперевіреним джерелам з інтернету", - наголосила Птуха.

Вона визнала, що останнім часом "дуже часто чомусь у Telegram-каналах хтось починає розповсюджувати інформацію з таких, "модельних" розрахунків сайту Ventusky".

"Але наразі така інформація - не підтверджена", - зауважила експерт і повідомила, що такого поняття, як "брудна хмара" взагалі не існує.

"Про всі забруднення та якісь небезпеки... ми моніторимо та завчасно повідомляємо", - підсумувала синоптик.