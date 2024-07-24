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Нужно ли забронированным проходить ВВК: ответ Минцифры

Украина, Среда 24 июля 2024 14:40
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Нужно ли забронированным проходить ВВК: ответ Минцифры Фото: забронированным военнообязанным в Украине не нужно проходить ВВК (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Забронированным военнообязанным не нужно проходить ВВК. Такое нововведение уже вступило в силу.

Об этом сообщила заместитель директора департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, в первую очередь, бронирование доступно для критически важных предприятий, предприятий, предоставляющих товары и услуги Силам обороны.

"Идти в ТЦК сотруднику не нужно. Потому что он прошел все проверки, у него информация о бронировании отображается в приложении "Резерв+". Что касается ВВК, то согласно действующему забронированному законодательству не нужно проходить ВВК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу", - сказала она.

По ее словам, ВВК не нужно проходить до тех пор, пока действует бронь. К тому же для подачи документов на бронирование также не нужно проходить ВВК.

"У нас идет проверка наличия личности в "Обереге" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное", - отметила Ткач.

Бронь от мобилизации в Украине

С 17 июля бронь от мобилизации в Украине можно оформить в "Дії". На данный момент сервис доступен для критически важных предприятий. В Минцифры пообещали расширить список предприятий.

В мае РБК-Украина писало, что забронированные военнообязанные должны пройти ВВК, если не проходили ее в последние пять лет. При этом военкомат должен выдать соответствующее направление.

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