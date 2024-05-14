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Нужно ли идти в ТЦК, если есть право на бронирование: ответ Минобороны

Вторник 14 мая 2024 10:08
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Нужно ли идти в ТЦК, если есть право на бронирование: ответ Минобороны Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если военнообязанный имеет право на бронирование, ему все равно нужно прибыть в ТЦК.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Прибыть в ТЦК да (нужно, - ред.). Потому что закон, который вступит в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свою данные в ТЦК или с помощью электронного кабинета, или в ЦПАУ прийти. То есть, есть три варианта по крайней мере", - заявил он.

Лазуткин отметил, что даже те, которые не подлежат бронированию, но у них есть какие-то основания для отсрочки (например, многодетные родители), то стоит обновить свои данные.

Закон о мобилизации

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны в течение 60 дней с момента вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) обновить свои данные в военно-учетном реестре.

Подробнее о том, что именно изменится с вступлением в силу нового закона - читайте в материале РБК-Украина.

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