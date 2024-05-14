Нужно ли идти в ТЦК, если есть право на бронирование: ответ Минобороны

Если военнообязанный имеет право на бронирование, ему все равно нужно прибыть в ТЦК.

"Прибыть в ТЦК да (нужно, - ред.). Потому что закон, который вступит в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свою данные в ТЦК или с помощью электронного кабинета, или в ЦПАУ прийти. То есть, есть три варианта по крайней мере", - заявил он.

Лазуткин отметил, что даже те, которые не подлежат бронированию, но у них есть какие-то основания для отсрочки (например, многодетные родители), то стоит обновить свои данные.