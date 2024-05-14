Чи потрібно йти в ТЦК, якщо є право на бронювання: відповідь Міноборони

Якщо військовозобовʼязаний має право на бронювання, йому все одно потрібно прибути до ТЦК.

"Прибути до ТЦК так (потрібно, - ред.). Тому що закон, який набуде чинності з 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свою дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або в ЦНАП прийти. Тобто є три варіанти принаймні", - заявив він.

Лазуткін зазначив, що навіть ті, які не підлягають бронюванню, але у них є якісь підстави для відстрочки (наприклад, багатодітні батьки), то варто оновити свої дані.