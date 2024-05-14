Чи потрібно йти в ТЦК, якщо є право на бронювання: відповідь Міноборони
Якщо військовозобовʼязаний має право на бронювання, йому все одно потрібно прибути до ТЦК.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Прибути до ТЦК так (потрібно, - ред.). Тому що закон, який набуде чинності з 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свою дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або в ЦНАП прийти. Тобто є три варіанти принаймні", - заявив він.
Лазуткін зазначив, що навіть ті, які не підлягають бронюванню, але у них є якісь підстави для відстрочки (наприклад, багатодітні батьки), то варто оновити свої дані.
Закон про мобілізацію
Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію (18 травня) оновити свої дані у військово-обліковому реєстрі.
Детальніше про те, що саме зміниться з набуттям чинности нового закону - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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