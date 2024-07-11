За игнорирование "скорых" и пожарных на дорогах хотят усилить наказание: подробности
В Украине предлагают усилить наказание водителей, не уступающих дорогу машинам и спецтранспорту с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами - проблесковыми маячками. Речь идет о "скорой помощи", спасателях, полицейских и т.д.
РБК-Украина рассказывает, что предлагает изменить законопроект №11111 и что о нем известно.
Содержание
- За что хотят наказывать водителей
- Какие штрафы и наказания предлагает законопроект
- Основное о проекте закона
За что хотят наказывать водителей
Водители в Украине нередко нарушают Правила дорожного движения, игнорируя требование уступать дорогу машинам:
- аварийно-спасательных служб
- бригад экстренной (скорой) медицинской помощи
- пожарной охраны
- полиции и т.п.
Из-за этого спецтранспорт не всегда может оперативно прибыть на место вызова и оказать необходимую помощь, или же устранить опасность (что подвергает жизнь людей опасности).
При этом сейчас штраф за непредоставление преимущества в движении специальным автомобилям с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами составляет всего 680 грн.
Учитывая сложившуюся ситуацию, ряд народных депутатов предлагают ввести систему более эффективного наказания за подобные нарушения.
Какие штрафы и наказания предлагает законопроект
Согласно пояснительной записке, проект закона №11111 предлагает внести ряд изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Исходя из них, "усиленные" наказания водителям могут угрожать:
- за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции - которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами
- за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам (в том числе тем, которые задействованы для перевозки групп детей)
- за нарушение ПДД и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств
- за нарушения правил остановки или стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения
Речь идет о:
- наложении штрафа в размере от 100 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 2550 грн)
- лишении права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года
При этом за нарушения, которые повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, могут наказать:
- наложением штрафа в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 грн до 5100 грн)
- лишением права управления транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет
Основное о проекте закона
Проект закона №11111 о внесении изменений в статью 122 КУоАП по усилению ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим на это право, был зарегистрирован в Верховной Раде 22 марта 2024 года.
Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Галина Третьякова, Марьяна Безуглая и Ольга Василевская-Смаглюк.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.
Проект закона №11111 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
На данный момент документ предоставлен народным избранникам для ознакомления.
Напомним, ранее мы рассказывали, за какие нарушения ПДД в Украине самые большие штрафы.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11111, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины.
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