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За игнорирование "скорых" и пожарных на дорогах хотят усилить наказание: подробности

Четверг 11 июля 2024 14:15
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За игнорирование "скорых" и пожарных на дорогах хотят усилить наказание: подробности За игнорирование "скорых" на дороге могут наказывать по-новому (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине предлагают усилить наказание водителей, не уступающих дорогу машинам и спецтранспорту с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами - проблесковыми маячками. Речь идет о "скорой помощи", спасателях, полицейских и т.д.

РБК-Украина рассказывает, что предлагает изменить законопроект №11111 и что о нем известно.

Содержание

За что хотят наказывать водителей

Водители в Украине нередко нарушают Правила дорожного движения, игнорируя требование уступать дорогу машинам:

  • аварийно-спасательных служб
  • бригад экстренной (скорой) медицинской помощи
  • пожарной охраны
  • полиции и т.п.

Из-за этого спецтранспорт не всегда может оперативно прибыть на место вызова и оказать необходимую помощь, или же устранить опасность (что подвергает жизнь людей опасности).

При этом сейчас штраф за непредоставление преимущества в движении специальным автомобилям с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами составляет всего 680 грн.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ряд народных депутатов предлагают ввести систему более эффективного наказания за подобные нарушения.

Какие штрафы и наказания предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, проект закона №11111 предлагает внести ряд изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Исходя из них, "усиленные" наказания водителям могут угрожать:

  • за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции - которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами
  • за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам (в том числе тем, которые задействованы для перевозки групп детей)
  • за нарушение ПДД и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств
  • за нарушения правил остановки или стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения

Речь идет о:

  • наложении штрафа в размере от 100 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 2550 грн)
  • лишении права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года

При этом за нарушения, которые повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, могут наказать:

  • наложением штрафа в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 грн до 5100 грн)
  • лишением права управления транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет

Основное о проекте закона

Проект закона №11111 о внесении изменений в статью 122 КУоАП по усилению ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим на это право, был зарегистрирован в Верховной Раде 22 марта 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Галина Третьякова, Марьяна Безуглая и Ольга Василевская-Смаглюк.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

За игнорирование &quot;скорых&quot; и пожарных на дорогах хотят усилить наказание: подробности

Проект закона №11111 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

На данный момент документ предоставлен народным избранникам для ознакомления.

Напомним, ранее мы рассказывали, за какие нарушения ПДД в Украине самые большие штрафы.

Читайте также, как предлагают наказывать владельцев транспортных средств за скручивание пробега перед продажей.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11111, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины.

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