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Нужно ли обновлять данные в ТЦК, если это сделал до 18 мая: ответ Минобороны

Фото: украинцам напомнили о важном нюансе с обновлением данных в ТЦК с 18 мая (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

С 18 мая всем военнообязанным необходимо обновить свои данные в военкоматах. Это нужно сделать, несмотря на то, что ранее информация уже была обновлена.

Так, в Министерстве обороны отмечают, что с 18 мая все без исключения военнообязанные должны обновить свои персональные данные.

При этом тем гражданам, которые в своем военно-учетном документе имеют отметку об "исключении из военного учета", не нужно приходить для обновления своих данных, говорят в Генштабе, хотя есть условие.

"Но при условии - если такая информация уже содержится в соответствующих государственных реестрах и человек сможет предъявить такой документ по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника", - добавили в ведомстве.

Новый закон о мобилизации в Украине

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Его нормы касаются воинского учета, призыва, ответственности для уклонистов и не только.

В частности, всем военнообязанным нужно в обязательном порядке обновить свои данные в ТЦК. Это можно сделать через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+, прийти в ТЦК лично, а также в в центрах предоставления административных услуг. На это отведены 60 дней.

Подробнее о изменениях в законе о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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ТЦКМобилизация в Украине