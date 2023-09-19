Шмыгаль предложил Польше, Венгрии и Словакии компромисс по экспорту зерна

Украина подаст иск в ВТО и запретит импорт продовольственной продукции из Польши, Венгрии и Словакии в ответ на их действия. Но возможен компромисс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

Как отметил премьер, Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

"Одновременно наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины", - написал он.

По его словам, такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. "В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", - добавил премьер.

Шмыгаль сообщил, что Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

"Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты относительно наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - добавил он.

Запрет на зерно и иск в ВТО

Напомним, Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ней последовали другие страны Восточной Европы. Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины.

Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, Киев подает в суд на страны в ВТО, а не через собственное торговое соглашение с ЕС, поскольку весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу.

Качка заявил, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал "самой большой системной проблемой" - могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.