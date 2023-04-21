Пострадала ли энергосистема Украины из-за ночной атаки дронов: ответ "Укрэнерго"

"По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности", - говорится в сообщении.

В то же время, как рассказали в компании, сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта - вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области.

"Возобновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания", - отмечают в "Укрэнерго".

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться, энергетики просят по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев.

Кроме того, россияне обстреляли Полтавский район Полтавской области и попали в гражданскую инфраструктуру.

Также зафиксировано попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.

Известно, что российская армия в ночь на 21 апреля атаковала Украину 12 дронами-камикадзе иранского производства. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.