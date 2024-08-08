Усилит ли "прорыв" в Курской области переговорные позиции Украины: мнения экспертов

Стоит отметить, что Украина пока не подтверждает свою причастность к "прорыву" границы и участию в боях в Курской области.

Однако, если это подтвердится, то, по мнению военного эксперта Александра Мусиенко, такие действия вызывают восхищение и уважение, как следствие, положительно влияют на имидж страны за рубежом. И соответственно формируют лучшую переговорную позицию.

При этом эксперт отметил, что поскольку операция продолжается, сложно сказать, повлияет ли она на мнение партнеров, других участников будущего Саммита мира и, например, Китая, которого, по словам президента Владимира Зеленского, хотят видеть не посредником, а игроком, способным оказывать давление в Москву.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко уверен, что рассчитывать на то, что Пекин станет более благосклонным к Украине, не стоит. Войну он воспринимает в контексте противостояния с США и имеет много общего с восприятием в России. То есть Китаю невыгодна победа ни Украины, ни РФ.

"По моим данным, в Китае и не только в Китае эту операцию видят так, что она может усилить позицию Украины. Как и в какой степени? Зависит от развития ситуации. Но если до событий в Курской области однозначный диагноз заключался в нашей слабости (ибо что россияне наступают), то теперь частично наши позиции начинают усиливаться", – рассказал Фесенко.

По его словам, совершенно ясно, что украинская сторона демонстрирует способность изменять военную ситуацию. И условные достижения в Курской области могут оказаться сильной картой на переговорах.

"Извините за цинизм, но даже если нам не удастся пройти дальше, то имеющийся плацдарм в перспективе может быть использован для обмена. Например, россияне идут с севера Харьковской области, а мы возвращаемся на границу. В дипломатических кругах это уже обсуждают. Но, по моему мнению, пока рано говорить о том, подтолкнут ли события в Курской области Россию к переговорам не только на ее условиях. До переговоров еще далеко", - отметил эксперт.