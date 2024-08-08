Чи посилить "прорив" у Курській області переговорні позиції України: думки експертів

Варто зазначити, що наразі Україна не підтверджує своєї причетності до "прориву" кордону та участі у боях у Курській області.

Однак якщо це підтвердиться, то, на думку військового експерта Олександра Мусієнка, такі дії викликають захоплення та повагу, як наслідок, позитивно впливають на імідж країни за кордоном. І відповідно формують кращу переговорну позицію.

При цьому експерт зазначив, що оскільки операція триває, складно сказати, чи вплине вона на думку партнерів, інших учасників майбутнього Саміту миру і, наприклад, Китаю, якого, за словами президента Володимира Зеленського, хочуть бачити не посередником, а гравцем, здатним чинити тиск на Москву.

Своєю чергою політолог Володимир Фесенко впевнений, що розраховувати на те, що Пекін стане більш прихильним до України, не варто. Війну він сприймає в контексті протистояння зі США і має багато спільного зі сприйняттям в Росії. Тобто Китаю невигідна перемога ані України, ані РФ.

"За моїми даними, у Китаї й не тільки в Китаї цю операцію бачать так, що вона може посилити позицію України. Як і в якій мірі? Залежить від розвитку ситуації. Але якщо до подій у Курській області однозначний діагноз полягав у нашій слабкості (бо що росіяни наступають), то тепер частково наші позиції починають посилюватися", - розповів Фесенко.

За його словами, достеменно ясно, що українська сторона демонструє здатність змінювати військову ситуацію. І умовні здобутки у Курській області можуть стати сильною картою на переговорах.

"Вибачте за цинізм, але навіть якщо нам не вдасться пройти далі, то плацдарм, який є, у перспективі може бути використаний для обміну. Наприклад, росіяни йдуть з півночі Харківської області, а ми повертаємось на кордон. У дипломатичних колах це вже обговорюють. Але, на мій погляд, поки зарано говорити про те, чи підштовхнуть події в Курській області Росію до переговорів не лише на її умовах. До переговорів ще далеко", - зазначив експерт.