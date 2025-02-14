Подешевеют ли в Украине дорогие редкие лекарства: ответ Ляшко

У главы Минздрава спросили, будет ли распространяться снижение цен на лекарства на те препараты, которые являются редкими и дорогостоящими.

"Мы хотим, чтобы это произошло. Поэтому смотрим, если в аптечных заведениях наценка превышала ту, которую мы проговорили, то это будет урегулировано. Хотя для инновационных оригинальных лекарственных средств будут отдельные процедуры, потому что здесь нужно, чтобы была доступность этого лекарственного средства", - ответил Ляшко.

Он уточнил, что в аптеках обычно больше всего продаются препараты генерики. Это аналоги оригинальных лекарственных препаратов, патент на которые истек.

"Генерические лекарственные средства не могут стоить столько, сколько оригинальные, они должны быть гораздо дешевле. Потому и усиливается регуляция на этом рынке", - подчеркнул министр здравоохранения.