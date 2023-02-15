Начала ли Россия новое наступление: военные дали ответ

"Я бы сказал, что оно (наступление, - ред.) и не заканчивался. Если взять всю историю этого вторжения, то Донецкая и Луганская области были под непрерывными атаками, в том числе те участки, за которые мы сейчас отвечаем - Бахмутский, Лиманский, Луганский направление. На Бахмутском направлении, например, уже длительное время происходит 35-50 боестолкновений, а также 120-200 обстрелов ежесуточно", - отметил он.

В то же время Череватый добавил, что на каждом из направлений оккупанты имеют большие потери - от нескольких десятков до сотни и более погибших в сутки. Поэтому россияне проводили мобилизацию и привлекают ЧВК. Таким образом Россия пытается удерживать постоянный градус напряжения на фронте.

"На Бахмутском направлении, например, по меньшей мере по 50 человек в день. Эта динамика не меняется. И все это заставило врага проводить мобилизацию, чтобы обновлять свои силы, и привлекать преступную организацию ЧВК "Вагнера", которая после потери основной части своих профессиональных наемников организовала "штрафбат 2.0" периода Второй мировой войны и начали брать в свои ряды узников", - объяснил Череватый.

Он добавил, что такой способ боевых действий утомителен и не ведет к быстрым решениям. Ведь на поле боя круглосуточно идет работа.

"Однако такой способ боевых действий утомительный, ведь враг сам себя не убьет. Круглосуточно там должны быть наши боеготовые подразделения, с готовой техникой, они должны вести наблюдение за противником. Сейчас агрессор, используя погодные условия, рельеф и рано темнеет, пытается подходить малыми группами и навязывать ближние действия. Это, конечно, утомительно и это сейчас их главная тактика", - добавил спикер.