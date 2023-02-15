Чи почала Росія новий наступ: оцінка ЗСУ

"Я б сказав, що він (наступ, - ред.) і не закінчувався. Якщо взяти всю історію цього вторгнення, то Донецька та Луганська області були під безперервними атаками, зокрема ті ділянки, за які ми зараз відповідаємо - Бахмутський, Лиманський, Луганський напрямок. На Бахмутському напрямку, наприклад, вже тривалий час відбувається 35-50 боєзіткнень, а також 120-200 обстрілів щодоби", - зазначив він.

Водночас Череватий додав, що на кожному з напрямків окупанти мають великі втрати - від декількох десятків до сотні і більше загиблих на добу. Тому росіяни проводили мобілізацію та залучають ПВК. Таким чином Росія намагається утримувати постійний градус напруги на фронті.

"На Бахмутському напрямку, наприклад, щонайменше по 50 людей щодня. Ця динаміка не міняється. І все це змусило ворога проводити мобілізацію, щоб оновлювати свої сили, і залучати злочинну організацію ПВК "Вагнера", яка після втрати основної частини своїх професійних найманців організувала "штрафбат 2.0" періоду Другої світової війни і почали брати до своїх лав в'язнів", - пояснив Череватий.

Він додав, що такий спосіб бойових дій виснажливий і не веде до швидких рішень. Адже на полі бою цілодобово триває робота.

"Проте такий спосіб бойових дій виснажливий, адже ворог сам себе не вб'є. Цілодобово там мають бути наші боєготові підрозділи, з готовою технікою, вони мають вести спостереження за противником. Зараз агресор, використовуючи погодні умови, рельєф і те, що рано темніє, намагається підходити малими групами і нав'язувати ближні дії. Це, звісно, виснажливо і це зараз їхня головна тактика", - додав речник.