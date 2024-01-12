RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планируются ли новые удары по Йемену: ответ министра ВС Британии

Фото: Джеймс Хиппи, министр Вооруженных сил Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Британии отрицают планирование новых ударов по Йемену. Военная операция была необходима для защиты кораблей в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи в эфире BBC Breakfast.

Как отметил Хиппи, военная операция была "ограниченной, пропорциональной и необходимой" для защиты военных кораблей и морских судов в Красном море. В то же время новые удары пока не планируются. 

"Как всегда, Вооруженные силы нашей страны и государственные служащие, которые работают вместе с ними, отличились в планировании этой миссии. В этом было много риска, и мы все должны гордиться тем, что они сделали прошлой ночью", - добавил министр Вооруженных сил.

Удары США и союзников по позициям хуситов в Йемене

С ноября в Красном море продолжались атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Также на этой неделе террористы предприняли самую большую атаку, но военные Соединенных Штатов Америки и Британии отбили ее.

Уже этой ночью, 12 января, в ответ на постоянные атаки террористов, Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияЙемен