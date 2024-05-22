Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте: сейчас максимум внимания пограничью
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 мая, заслушал два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте. Сейчас максимум внимания уделяется всему пограничью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Говорил сегодня с генералом Сырским по поводу фронтовой ситуации. Доклад главкома был утром и вот недавно", - сказал Зеленский.
По его словам, направления основных сражений не изменились. Это, прежде всего, Покровское и другие донецкие направления, а также Купянский в Харьковской области.
"Максимум внимания - всему пограничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и также в Сумской. Задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже неизменна. Мы должны как можно больше наносить потери оккупанту, - отметил президент.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, российские войска продолжают активные штурмовые действия на Купянском и Покровском направлениях.
На Харьковском направлении захватчики продолжают давить в районе Липцев. Украинские воины также проводят активные действия.
Так, на Купянском направлении ситуация напряженная - по состоянию на вечер 22 мая произошло 22 боевых столкновения в районах восьми различных населенных пунктов.
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