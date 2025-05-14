Планирует ли РФ переговоры с Келлогом и Уиткоффом в Стамбуле: у Путина дали ответ

Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул

Напомним, представители Украины и России завтра, 15 мая, могут провести переговоры в Стамбуле. Чиновники РФ пока не раскрывают, кто именно будет представлять страну-агрессора на переговорах.

При этом президент США Дональд Трамп вчера, 13 мая, рассказал, что в Стамбул на переговоры поедет госсекретарь США Марко Рубио и другие американские чиновники.

CNN и Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что в Стамбул также отправятся спецпредставители президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Уже сегодня сам Уиткофф рассказал, что он с Рубио поедет в Стамбул только в пятницу, 16 мая.

Детальнее о том, что известно о возможных переговорах Украины и России, - в материале РБК-Украина.

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