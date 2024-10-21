Повысили ли качество мобилизации повестки по почте: что говорят в ТЦК

"Качественно пока к сожалению такого быстрого или всеобъемлющего прыжка, я, например, не увидел", - рассказал Коротченко.

По его словам, в ТЦК в большинстве случаев идут граждане, которые уверены в своих основаниях для отсрочки или бронирования. Также это касается тех мужчин, которые хотят решить какие-либо проблемные вопросы.

"Если у человека нет основания для отсрочки или бронирования, ну вы понимаете", - уточнил он.

При этом Коротченко рассказал, что были случаи повторного оповещения лиц с инвалидностью или тех, у кого уже есть бронь. Поэтому нужен механизм, который бы разрешил этот вопрос систематически.