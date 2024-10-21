Чи підвищили якість мобілізації повістки поштою: що кажуть у ТЦК

В Україні вже почали вручати повістки поштою. Але підвищення якості мобілізації поки що не спостерігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олега Коротченка в ефірі телемарафону.
"Якісно поки що на жаль такого швидкого або всеосяжного стрибка, я, наприклад, не побачив", - розповів Коротченко.
За його словами, до ТЦК у більшості випадків йдуть громадяни, які впевнені у своїх підставах для відстрочки чи бронювання. Також це стосується тих чоловіків, які хочуть вирішити будь-які проблемні питання.
"Якщо людина не має підстав для відстрочки або бронювання, ну ви розумієте", - уточнив він.
При цьому Коротченко розповів, що були випадки повторного оповіщення осіб з інвалідністю або тих, хто вже має бронь. Тому потрібен механізм, який би вирішив це питання систематично.
Нагадаємо, в Україні в рамках мобілізації почали вручати повістки поштою.
Такі повістки мають вручатися особисто в руки. Але якщо отримувача за вказаною адресою немає, то працівник відділення пошти повинен за номером телефону проінформувати його про те, що на його ім'я надійшов рекомендований лист.
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