Вырастет ли НДС? Гетманцев ответил на слухи о повышении налогов

Слухи о возможном повышении НДС в Украине не соответствуют действительности. Никаких обсуждений такого решения ни с Международным валютным фондом (МВФ), ни в парламенте не ведется.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Опять вижу очередную волну в СМИ о повышении НДС как результат посещения нашими представителями МВФ. МВФ не посещал, рекомендации не получал, но могу вам ответственно заявить, что нет, о повышении НДС речь не шла и не идет", - подчеркнул Гетманцев.

Председатель комитета по вопросам финансов добавил, что по крайней мере в текущем этом созыве парламента вопрос повышения налога на добавленную стоимость (НДС) точно не обсуждается.

Он добавил, что для роста налогов правительству в будущем нужно провести серьезную подготовительную работу, а только потом задумываться по изменению налоговых ставок. По его мнению, в частности необходимо:

исчерпать ресурс детенизации, в том числе проведя реформу таможни и Бюро экономической безопасности (БЭБ);

сократить собственные неэффективные расходы, вроде кэшбека;

воспользоваться резервом от дополнительного размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"А уже потом задумываться, или нет, над ставками НДС", - подчеркнул Гетманцев.