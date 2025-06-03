Проверяет ли Украина освобожденных из плена на сотрудничество с РФ? Что рассказали в штабе
Украинские военные, которых возвращают из российского плена, проходят проверку на возможное сотрудничество с врагом.
Об этом заявил заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, соответствующие службы проводят контрразведывательную работу по каждому уволенному. В случае выявления подозрительных фактов, дальше действуют в рамках украинского законодательства.
"И по ее результатам происходят процессуальные действия в рамках украинского законодательства. Поэтому, безусловно, это все без внимания не остается", - подчеркнул Юсов.
Он добавил, что диверсантов в "чистом виде" среди возвращенных не фиксировали. Однако вражеские спецслужбы пытаются давить на пленных или манипулировать ими.
"Безусловно, с каждым, кто был в плену, так или иначе работали вражеские спецслужбы, им пытались манипулировать, на семьи могли пробовать влиять. Поэтому государство это все проверяет", - подытожил он.
Обмен пленными в формате "1000 на 1000"
Напомним, во время переговоров в Турции 16 мая украинская и российская делегации достигли договоренности о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".
Первый этап стартовал 23 мая - тогда из российского плена вернулись 390 украинцев, в том числе 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил ТрО и пограничники.
На следующий день Украина вернула еще 307 защитников, в том числе 27 защитников Мариуполя. Также среди освобожденных были военные из частей, чьи бойцы ранее не попадали в списки на обмен.
25 мая из плена РФ вернулись еще 303 украинца. В этом этапе освободили 70 воинов, которые участвовали в обороне Мариуполя.
РБК-Украина показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.
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