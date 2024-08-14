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Перебрасывают ли россияне силы из Харьковской области в Курскую: ответ ОВА

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области фиксируют определенное движение российских войск в направлении Курской области. Но речь идет о резервах оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Конечно, определенное движение есть. Однако это касается резервов. Поэтому говорить о каком-то изменении военной ситуации именно на севере территории и в принципе в Харьковской области нам еще достаточно рано. Потому что враг дальше пытается штурмовать", - отметил он.

По словам Синегубова, враг проводит замену своих подразделений, потерявших боеспособность в результате эффективной работы украинских военных.

"Поэтому он от своих идей по штурмовым действиям по Волчанскому, Липецкому и Купянском направлениям не откажется, как мы прогнозируем, и дальше будет предпринимать такие попытки", - добавил глава Харьковской ОВА.

 

Ситуация в Курской области

Напомним, 6 августа россияне заявили о якобы прорыве границы в Курской области. Российские власти сначала пытались скрыть масштабы боевых действий. Впрочем, позже россияне признали, что бои дошли до города Суджа и дальше.

В Курской, Брянской и Белгородской областях РФ был объявлен контртеррористический режим.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, а боевая работа продолжается.

При этом появилась информация, что якобы россияне перекидывают войска из Харьковской области в Курскую. А глава Минобороны Литвы заявил, что РФ направляет силы из Калининградской области в Курскую.

Детальнее о ситуации в Курской области и картах боев - в материале РБК-Украина.

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