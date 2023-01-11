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Передадут ли США вслед за Польшей танки Украине: ответ Белого дома

Фото: спикер Белого дома Карин Жан-Пьер (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты продолжат оказывать всю необходимую помощь Украине столько, сколько это потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, сделанное во время брифинга.

Как отметила Жан-Пьер, президент США Джо Байден ранее заверил украинского лидера Владимира Зеленского в приверженности украинскому народу, а также в том, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько нужно.

"Мы очень четко давали это понять и были последовательными в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается, чтобы выиграть в этой войне", - сказала она, отвечая на вопрос, готовы ли США поставлять Украине танки.

Также она заверила, что предоставление военной помощи Украине продолжится и США будет делать это столько, сколько потребуется.

Напомним, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Правительство Британии рассматривает возможность предоставления Украине своих танков для отражения российской агрессии. Это решение было принято на фоне заявления Польши.

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