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Передаст ли Финляндия танки Leopard Украине: ответ президента

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (presidentti.fi)
Автор: Карина Левицкая

Финляндия рассматривает вопрос передачи танков Leopard Украине, но более уместно будет создать совместное подразделение вместе с Европейскими партнерами. В то же время, Финляндия может тренировать украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Ниинисте во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Взять один танк там, другой здесь, этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение. И мы в Европе обсуждаем возможность выстроить такое подразделение", - сказал Ниинисте.

По его словам, у Финляндии есть уникальное положение, потому что это единственная страна ЕС, но не НАТО, которая имеет самую длинную после Украины границу с Россией, и это всегда нужно иметь в виду. Он пояснил, что правительство должно быть бдительным и осторожным, а также конструктивно подходить к вопросам предоставления оружия, учитывая соседство со страной-агрессором.

"Но мы готовы внести вклад в формирование этого (танкового - ред.) подразделения", - добавил финский президент.

Ниинисте также заявил, что Финляндия готова организовать обучение на танках Leopard для украинских военных.

"Мы со своей стороны рассматриваем варианты, но мы можем делать военную подготовку украинским воинам. Мы одна из немногих стран в Европе, которая имеет призыв в свою армию, и они каждый год должны переобучать людей, принимать людей, имеют для этого объекты, соответствующую возможность и большой опыт инструкторов", – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня, 24 января, с рабочим визитом в Украину прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Финляндия анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов евро.

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