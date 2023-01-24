Передаст ли Финляндия танки Leopard Украине: ответ президента

"Взять один танк там, другой здесь, этого недостаточно. Должно быть мощное подразделение. И мы в Европе обсуждаем возможность выстроить такое подразделение", - сказал Ниинисте.

По его словам, у Финляндии есть уникальное положение, потому что это единственная страна ЕС, но не НАТО, которая имеет самую длинную после Украины границу с Россией, и это всегда нужно иметь в виду. Он пояснил, что правительство должно быть бдительным и осторожным, а также конструктивно подходить к вопросам предоставления оружия, учитывая соседство со страной-агрессором.

"Но мы готовы внести вклад в формирование этого (танкового - ред.) подразделения", - добавил финский президент.

Ниинисте также заявил, что Финляндия готова организовать обучение на танках Leopard для украинских военных.

"Мы со своей стороны рассматриваем варианты, но мы можем делать военную подготовку украинским воинам. Мы одна из немногих стран в Европе, которая имеет призыв в свою армию, и они каждый год должны переобучать людей, принимать людей, имеют для этого объекты, соответствующую возможность и большой опыт инструкторов", – подчеркнул президент.