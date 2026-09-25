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Возглавит ли Ковальский Офис генпрокурора: ответ Зеленского

12:04 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Исполняющим обязанности генерального прокурора является Антон Ковальский, при этом общения по кандидатам на должность генпрокурора еще не было.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

Глава государства ответил на вопрос о том, планирует ли подавать Ковальского на должность генпрокурора.

"Антон Ковальский является исполняющим обязанности генпрокурора. По кандидатам на должность - я еще ни одной встречи, ни одного общения не проводил", - сказал президент.

Напомним, 17 сентября Владимир Зеленский возложил на исполнение обязанностей Генерального прокурора на руководителя Хмельницкой облпрокуратуры Антона Ковальского.

Кроме того, Ковальский заявил, что смена руководства не останавливает работу Офиса генпрокурора и региональных прокуратур, не влияет на выполнение их функций и не может являться оправданием для пауз в работе.

Отметим, назначение Ковальского произошло после отставки Руслана Кравченко - его увольнение было утверждено указом Зеленского 15 сентября.

Решению предшествовал скандал вокруг расследования НАБУ и САП "Карфаген", после которого Кравченко сначала подал в отставку, а затем заявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.

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