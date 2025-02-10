Ожидать ли завершения войны в Украине в ближайшее время: что говорят в ГУР

"Ждать не стоит. Стоит над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, нерядовые общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры", - пояснил он.

Юсов согласился со словами 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа о необходимости мира и остановки войны из-за которой страдают люди.

В ближайшее время ожидаются важные события

Как отметил спикер ГУР, в ближайшее время ожидаются важные события, которые принесут для Украины хорошие новости. Речь идет о Мюнхенской конференции по безопасности и не только. В то же время сверхважные события сегодня происходят именно на фронте.

"Об этом не стоит забывать. Поэтому тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает, донатить. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости надо делать", - добавил он.