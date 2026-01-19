RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Ожидать ли украинцам снега и сильных морозов: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 19 января, значительных осадков не ожидается. Прогнозируется до -13 градусов мороза, на дорогах местами гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму небольшой снег.

В большинстве западных, северных и Винницкой областях утром местами туман. На дорогах местами гололед.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 8-13° мороза, на юге и юго-востоке страны 5-10° мороза.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность. Без осадков, утром по области местами туман.

На дорогах местами гололед.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 8-13° мороза, в Киеве 10-12° мороза.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и очертили возможные погодные условия в Украине в январе 2026 года.

Кроме того, метеорологи рассказали, кто в мире занимается составлением долгосрочных прогнозов, на каких данных они базируются, от чего зависят, а также какой в целом может быть зима в этом году в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве