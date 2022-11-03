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Ожидать ли в Украине значительного похолодания и снега: прогноз до конца осени

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 11:48
Ожидать ли в Украине значительного похолодания и снега: прогноз до конца осени Фото: погода в Украине до конца осени будет теплой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Первая декада ноября в Украине будет достаточно теплой. Снижение температуры возможно во второй половине месяца, но сильных морозов и снега пока не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, предварительный прогноз на месяц дает температуру выше нормы, что в последние годы уже является традицией.

"Первая декада будет достаточно теплой. Теплый ноябрь - это уже не странность", - сказала она.

По ее словам, предварительные расчеты дают возможное похолодание во второй половине ноября до минусовых температур ночью и 0-5 градусов тепла днем, что является нормой для этого периода.

Голеня сообщила, что предварительные данные пока не показывают значительное похолодание в Украине и образование снежного покрова. Она отметила, что за последние годы снег в ноябре выпадает не всегда. "Как в этом году будет - пока непонятно", - сказала она.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра сообщила, что в целом прогнозы дают превышение температурной нормы каждый месяц. "Средняя месячная температура выше многолетних значений", - сказала она.

Синоптик напомнила, что октябрь в Украине тоже был теплым. "Это нам компенсация за сентябрь", - сказала она, имея в виду, что в сентябре температура была ниже нормы, а заморозки начались уже в начале месяца.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в начале ноября в Украине ожидается теплая погода, но ночью возможны морозы.

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