Ожидать ли прорыв РФ возле Покровска? Эксперт объяснил, что задумали оккупанты

"Говорить, что они накапливают какие-то более мощные резервы и вот сейчас ударят - это где-то в рамках определенной информационной пропаганды", - отметил он.

В то же время, по мнению Тимочко, теоретически противник может перебрасывать части личного состава с других направлений - например, южного, Херсонского или из Крыма. Но, как подчеркнул он, на этом направлении уже сконцентрировано более 100 тысяч, а возможно, и 110 тысяч военных. Резко нарастить силы еще хотя бы на 50 тысяч означало бы или переброску подразделений из России, или снятие их с других участков фронта.

Эксперт также напомнил, что, по словам главнокомандующего, по всей линии фронта Россия сосредоточила около 700 тысяч военных и имеет примерно 130 тысяч резерва.

"Мы понимаем, что треть или половину всего резерва бросить на конкретное направление они точно не смогут", - пояснил он.

Россиянам надо компенсировать потери

Кроме этого, россияне должны компенсировать ежедневные потери на поле боя, которые могут достигать около тысячи человек. А есть еще те, кто дезертирует, болеет или отказывается идти в наступление.

"Даже если каждый месяц они призывают 40-50 тысяч, то часть идет на компенсацию потерь, и это точно не те силы, которыми можно резко нарастить резервы", - отметил Тимочко.

Относительно ситуации в самом Покровске, он подчеркнул, что для оценки возможности его окружения нужно знать реальные силы украинской стороны в этом районе, уровень обороны и текущее состояние дел в российской армии.

"То, что они пытаются усилить атаки - это одно. А вот резко - это означает, что, условно говоря, завтра еще 50-100 тысяч российских солдат начнут наступать. Но если мы с вами это обсуждаем, то уже эффекта неожиданности нет", - пояснил специалист.

По его мнению, заявления о возможном усилении наступления со стороны РФ - это часть информационной игры, чтобы продемонстрировать, что украинская сторона знает о планах врага.

Тимочко отметил, что россияне пытались атаковать Покровск в лоб, но безуспешно. Они также пробовали обойти город с фланга, с юго-западного направления, и сейчас пытаются расширить наступление на Новопавловском направлении. Несмотря на это, им не удалось прорвать линию обороны между Покровском и Мирноградом.

"Покровское направление сейчас и так самое горячее. Поэтому говорить, что там резко, неожиданно изменится обстановка - точно нет", - подытожил он.