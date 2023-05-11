Обменяет ли Украина экс-главу "Мотор Сичи" Богуслаева: что говорят в СНБО

Бывший директор "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев своей просьбой включить его в списки на обмен подтвердил, что является российским агентом. Не исключено, что его могут обменять на украинских пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Он прямо в этом письме подтверждает, что он был российским агентом и что его очень тянет. Вот и все", - сказал Данилов.

Он добавил, что Украина совершила большую ошибку, когда в начале независимости не расформировала КГБ. Однако секретарь СНБО уверен, что действующие в Украине российские агенты будут проситься на обмен.

Данилов не подтвердил, но и не исключил того, что Богуслаева могут обменять на украинцев, которые находятся в плену РФ.

"Мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина является самой высокой ценностью. Потому что, если такое решение (об обмене Богуслаева, - ред.) будет приниматься, это будет только в пользу нашей страны", - подчеркнул он.

Напомним, в сети появилось письмо экс-главы "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева к руководителю ОП Андрею Ермаку, в котором он просит включить его в списки на обмен с Россией.

Стоит отметить, что Богуслаев был задержан в октябре прошлого года. Его подозревают в работе на Россию, сотрудничестве с боевиками "ДНР", а также в блокировании поставок военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.