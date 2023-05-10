Богуслаев попросил включить его в список на обмен с РФ, - "Схемы"

Бывший президент "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборации и пособничестве государству-агрессору, попросил включить его в список на обмен с Россией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы", об этом говорится в письме-заявлении за подписью Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака.